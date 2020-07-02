Компания МТС поздравляет "Белтелеком" с 25-летием со дня образования!

Компания МТС поздравляет коллектив республиканского унитарного предприятия электросвязи "Белтелеком" с 25-летием со дня образования!
Период становления и развития предприятия "Белтелеком" - неотъемлемая часть истории телекоммуникационной отрасли Беларуси. Сегодня предприятие является одним из драйверов развития современных технологий в стране. Накопленный опыт, созданная разветвлённая инфраструктура, профессионализм коллектива позволяют предприятию эффективно трансформироваться и решать любые задачи.
От лица компании МТС благодарим за эффективное сотрудничество. Желаем коллективу высоких профессиональных результатов, здоровья, удачи во всех начинаниях и благополучия!
С уважением,
компания МТС
Информационный партнер Белорусское телеграфное агентство