Компания Parimatch получила 4 награды конкурса "Бренд года"

27 января состоялась торжественная церемония награждения победителей Профессионального конкурса в сфере маркетинга и брендинга в Беларуси "Бренд года". Компания Parimatch одержала победу в профессиональной, социальной и потребительской номинациях, получив три золотые и серебряную награды за представленные проекты.

Онлайн-казино Parimatch с кейсом про "кризисное реагирование в 2021-м" и выдающиеся в плане эффективности результаты стало победителем в категории "Популярный онлайн-продукт для развлечений".

Проект, представленный в качестве конкурсной работы, имел своей целью подчеркнуть: у Parimatch есть сервис онлайн-казино с широкой линейкой продуктов на любой вкус и для любой аудитории. Игра ради удовольствия – самый популярный способ проведения свободного времени онлайн.

Социальные проекты компании также были отмечены жюри, получив высокую оценку. Серебряная награда – в категории "Лучший работодатель". А кейс, посвященный деятельности благотворительного фонда Parimatch Foundation и реализуемым программам с целью сделать спорт доступнее для разных категорий детей, был удостоен "золота" в номинации "Активная социальная позиция". Миссия Parimatch в контексте КСО и проектов, которые компания реализует в рамках стратегии устойчивого развития, – адресовать инициативы к решению реальных проблем.

В потребительской номинации в категории "Букмекерские компании" Parimatch также традиционно стала лучшей.

– Быть первыми – большая честь, но вместе с тем и большая ответственность для нас. В этом году мы получили "золото" сразу в трех конкурсных номинациях, в очередной раз доказав, что можем больше и эффективнее, поднимая планку и для участников смежных индустрий. Для Parimatch участие в Профессиональном конкурсе "Бренд года" – это возможность качественно оценить ситуацию на рынке, проанализировать новые потребности и тренды, а также получить инсайты, позволяющие усилить позиции, – прокомментировала победу Юлия Лешкова, глава Parimatch Belarus.

Участников конкурса оценивало жюри, в состав которого вошли представители как ведущих белорусских, так и международных компаний, профессиональных объединений, креативных агентств.

Организаторы конкурса – компания Civitta, оказывающая услуги в сфере управленческого консалтинга из Центрально-Восточной Европы, с многолетним опытом на рынке Беларуси; Satio — ведущая компания в сфере профессиональных маркетинговых услуг в Беларуси.

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