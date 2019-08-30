Комплекс документов в области адаптации к изменению климата примут в Беларуси до 2023 года

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплекс документов по адаптации разных отраслей народного хозяйства к изменениям климата будет принят в Беларуси до 2022 года, сообщила журналистам начальник управления регулирования воздействия на атмосферный воздух, изменение климата и экспертизы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Наталья Алейникова, передает корреспондент БЕЛТА.

Речь идет о национальных планах действий в области адаптации к изменению климата, по увеличению абсорбции поглотителями парниковых газов, по адаптации лесного и сельского хозяйства к изменению климата на период до 2030 года, стратегии долгосрочного развития республики с низким уровнем выбросов парниковых газов и др.

"Все документы будут приняты до конца 2022 года, но не исключено, что к ним добавятся новые", - отметила Наталья Алейникова.

Она напомнила, что 21 сентября 2016 года Беларусь стала стороной Парижского соглашения к Рамочной Конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. Тем самым страна приняла на себя обязательство к 2030 году сократить выбросы парниковых газов не менее чем на 28% к уровню 1990 года.

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