Комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил началась в Беларуси

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах Республики Беларусь началась внезапная проверка боевой готовности, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.

"30 января по распоряжению министра обороны под руководством начальника Генерального штаба - первого заместителя министра обороны начата комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил, - проинформировали в ведомстве. - Главной целью проверки является определение способности органов военного управления, командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями, а для воинских частей и подразделений Вооруженных Сил - готовности выполнять задачи по предназначению в условиях быстро меняющейся обстановки".

Действия войск пройдут на полигонах и отдельных участках местности. Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях - преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью как в лесных массивах, так и в населенных пунктах.

Пристальное внимание будет уделено состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем.

Результаты проверки будут проанализированы и использованы в дальнейшей подготовке Вооруженных Сил.-0-