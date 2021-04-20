Комплексное мероприятие "Безопасность" пройдет на железной дороге 21-23 апреля

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На железной дороге пройдет специальное комплексное мероприятие "Безопасность". Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Несмотря на принимаемые меры по профилактике несчастных случаев с гражданами на объектах железнодорожного транспорта, в первом квартале 2021 года в зоне оперативного обслуживания Минского ОВДТ произошло 4 случая травмирования граждан (2020 год - 2), в результате которых 1 человек травмирован и 3 погибли. В большинстве случаев причиной травмирования стало несоблюдение мер личной безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта (1 человек из числа пострадавших находился в состоянии алкогольного опьянения)", - рассказали в ГУВД.

Исходя из этого, в период с 21 по 23 апреля будет проводиться специальное комплексное мероприятие "Безопасность", направленное на предупреждение фактов гибели и травмирования людей на железной дороге и дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах.

С целью устранения причин и условий, способствующих гибели и травматизму граждан, для пресечения нарушений правил перехода железнодорожных путей в указанный период сотрудниками Минского ОВД на транспорте планируется во взаимодействии с работниками военизированной охраны и членами добровольной дружины Минского отделения Белорусской железной дороги проведение рейдовых мероприятий по отработке станций, остановочных пунктов и мест несанкционированного перехода железнодорожных путей на перегонах. Не останутся без внимания и железнодорожные переезды, где будут осуществлены мероприятия по выявлению нарушений правил проезда через железнодорожные переезды.

В связи с этим правоохранители напоминают о некоторых положениях Кодекса об административных правонарушениях. В соответствии с ч.4 ст.18.2. КоАП проход по железнодорожным путям или нахождение на железнодорожных путях в местах, не предназначенных для их пересечения, является административным правонарушением и наказывается штрафом в размере до 2 базовых величин. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил проезда железнодорожного переезда в соответствии со ст. 18.10 КоАП влечет наложение штрафа в размере от 2 до 4 базовых величин. В соответствии с ч.1 ст.18.3. КоАП самовольный проезд в грузовом поезде либо посадка в поезд, или высадка из него во время движения, либо проезд на подножке или крыше вагона, либо самовольная остановка поезда без необходимости, влекут наложение штрафа в размере от 0,6 до 3 базовых величин.

Избежать трагедии может лишь строгое соблюдение мер личной безопасности при нахождении на объектах транспорта. Необходимо помнить, что категорически запрещается ходить по путям, переходить путь сразу после прохода поезда или перед близко идущим поездом, подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для перехода занятого пути подвижным составом, сходить и садиться в вагон на ходу поезда, находиться у края платформы, проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 м от крайнего рельса. Запрещается также на электрифицированных участках подниматься на контактные опоры и крышу подвижного состава, проезжать через железнодорожные переезды на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом.-0-