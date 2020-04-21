Компонент с антисептическим действием разработали в БГУ

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет разработал и стал выпускать компонент с антисептическим действием "Мирамил". Это порошкообразное соединение предназначено для изготовления антибактериальных средств личной гигиены, моющих и для обработки помещений. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Уже выпущена опытная партия продукта, на основе которого произведено отечественное антисептическое средство. В ближайшее время "Мирамил" пройдет регистрацию и станет доступен в сети белорусских аптек и специализированных магазинах. Над созданием "Мирамила" работали сотрудники Республиканского центра проблем человека БГУ.

Университет активно участвует в акциях по поддержке учреждений здравоохранения. К примеру, "Унитехпром БГУ" закупил 150 защитных экранных масок для столичных больниц и поликлиник.-0-