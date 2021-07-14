Кому и когда положена "возрастная" доплата к пенсии - Минтруда отвечает на частые вопросы

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты в своем Telegram-канале запустило рубрику "Спрашивали? Отвечаем!", в которой дает разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам граждан. Первые ответы связаны с нюансами пенсионного обеспечения, сообщает БЕЛТА.

Первый вопрос связан с тем, должен ли пенсионер, который устраивается на работу, сообщить об этом в свой пенсионный отдел. В Минтруда отвечают: должен.

"Более того, пенсионер должен сообщить также и об увольнении. Указанные обстоятельства - трудоустройство и увольнение - в ряде случаев влияют на размер пенсии, подлежащей выплате", - отметили в ведомстве.

К примеру, пенсионерам, имеющим индивидуальный коэффициент заработка свыше 1,3, пенсия в части сверх этого коэффициента в период работы не выплачивается. При отсутствии информации о работе пенсионера пенсия ему будет выплачиваться в завышенном размере, без оснований на это. Превышенная сумма пенсии подлежит обязательному удержанию, причем в полном объеме.

Может быть другая ситуация: пенсионер давно уволился, но не сообщил об этом. Поскольку пенсионер продолжает числиться работающим, по достижении 75-летнего возраста ему не будет установлена возрастная доплата (по закону она полагается с 75 лет неработающим получателям пенсий в органах по труду, занятости и социальной защите). Недополученная сумма пенсии будет выплачена пенсионеру не более чем за 3 года перед обращением.

"Об обязанности сообщать органу, выплачивающему пенсию, об обстоятельствах, влекущих изменение размера пенсии или прекращение ее выплаты, пенсионер уведомляется (под его личную подпись) при обращении за назначением пенсии или за ее перерасчетом. Также информация о необходимости сообщить о подобных обстоятельствах содержится в пенсионном удостоверении", - напомнили в Минтруда.

Второй вопрос касается того, с какого конкретно периода начинает начисляться так называемая "возрастная" доплата к пенсии неработающим получателям. Она устанавливается автоматически (без обращения в пенсионный орган) и начинает выплачиваться с месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионер достиг 75-летнего возраста.

Размер доплаты людям в возрасте от 75 до 79 лет составляет 75% минимального размера пенсии по возрасту (с 1 мая этого года - Br51,24). С 80 лет размер "возрастной" доплаты увеличивается до 100% минимального размера пенсии по возрасту (с 1 мая - Br68,32). Сумма меняется четыре раза в год в связи с изменением бюджета прожиточного минимума (с 1 февраля, 1 мая, 1 августа, 1 ноября).

В Минтруда и соцзащиты обратили внимание, что доплата не устанавливается: лицам, получающим пенсии по линии силовых ведомств; работающим пенсионерам; лицам, находящимся на государственном обеспечении и проживающим в государственных стационарных организациях социального обслуживания; находящимся в местах лишения свободы; проживающим за пределами республики.-0-