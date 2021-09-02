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Общество
02 сентября 2021, 14:53

Кому платить, а кому нет. Отвечаем на пять вопросов о новом транспортном налоге

Фото из архива
Фото из архива

Транспортный налог, который пришел на смену прежней госпошлине, уплачивают теперь все собственники автомобилей, зарегистрированных в базе ГАИ. Он будет взиматься раз в год. Владельцы авто получат извещение от налоговой инспекции не позднее 1 ноября. Уведомление на доплату транспортного налога за 2021 год вручат не позднее 1 сентября 2022-го. Что нужно знать об уплате транспортного налога в Беларуси? Ответить на этот вопрос попросили Елену Козырскую, начальника инспекции МНС по Фрунзенскому району № 2 г. Минска.

Сколько нужно заплатить?

В отношении уплаты транспортного налога за 2021-й предусмотрен особый порядок: внесение в текущем году авансового платежа и доплата налога в следующем.

Ставки авансового платежа по налогу фиксированные - одна базовая (29 рублей на сегодняшний день) за легковой автомобиль, 20 рублей - за мотоцикл. В следующем году необходимо будет произвести доплату до общеустановленных ставок: для легковых автомобилей - в зависимости от разрешенной максимальной массы (ставки варьируются от 61 до 223 рублей), для мотоцикла - до ставки в размере 41 рубля.

При каких условиях извещение на уплату авансового платежа считается врученным?

В день его вручения лично плательщику (его представителю) под роспись. Или по истечении десяти календарных дней со дня направления его по почте письмом, отправки через личный кабинет плательщика или иным электронным способом.

Сколько времени дается на уплату взноса?

Срок уплаты авансового платежа по транспортному налогу за 2021 год - не позднее 15 декабря. Доплату потребуется произвести не позднее 15 ноября 2022 года.

При необходимости корректировки сведений о транспортных средствах или для их снятия с учета для утилизации необходимо обратиться в регистрационное подразделение ГАИ МВД.

Какие транспортные средства не подлежат налогообложению?

- выбывшие из обладания его собственника (владельца) в результате противоправных действий других лиц. Например, в случае кражи (угона);

- которые были выпущены в 1991 г. и ранее, или сведения о том, когда они были произведены, отсутствуют;

- категории M1 или M1G, приводимые в движение исключительно электрическим двигателем.

По ним не требуется уплата транспортного налога по 31 декабря 2025 г.;

- специально оборудованные для использования инвалидами.

Предусмотрены ли кому-либо льготы?

Освобождаются от транспортного налога транспортные средства:

- в отношении которых не истек срок действия разрешения на допуск к участию в дорожном движении, за выдачу которого уплачена государственная пошлина;

- снятые с учета до 1 июля 2021 года;

Полное или частичное освобождение от уплаты налога на автомобиль, не используемый в предпринимательской деятельности, вправе получить также автовладельцы, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Это право могут им предоставить местные Советы депутатов или по их поручению исполнительные и распорядительные органы.

В Налоговом кодексе определена и категория физических лиц, для которых ставка налога снижена:

- на 50% в отношении транспортных средств, зарегистрированных на ветерана Великой Отечественной войны, инвалида I или II группы, лицо, достигшее общеустановленного пенсионного возраста, или лицо, имеющее право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста;

- на 25 % - в отношении транспортных средств, зарегистрированных на инвалида III группы.

При этом право на снижение ставки предоставляется только при условии наличия у человека действительного водительского удостоверения соответствующей категории.

ЛАЙФХАК "7 дней"

Как узнать обо всех автомобилях, которые числятся на вас в Госавтоинспекции?

МНС загрузило в сервис "Личный кабинет плательщика для физических лиц" сведения ГАИ МВД обо всех транспортных средствах, которые выпущены начиная с 1992 года.

Чтобы увидеть их, перейдите в раздел "Сведения о транспортных средствах", в котором будет информация о принадлежащем вам транспорте, зарегистрированном в органах ГАИ по состоянию на 1 января 2021 года. Если же вы не зарегистрированы в качестве пользователя этого сервиса, получить логин и пароль можно двумя способами:

1. Лично, при посещении любой инспекции МНС, независимо от места жительства. При себе необходимо иметь паспорт или вид на жительство в Республике Беларусь.

2. В режиме онлайн, с использованием процедуры идентификации посредством межбанковской системы идентификации (МСИ). Пройти регистрацию в личном кабинете через МСИ могут физические лица, не имеющие учетной записи в личном кабинете плательщика на портале МНС и состоящие на учете в налоговых органах.

Для осуществления процедуры регистрации необходимо наличие учетной записи в личном кабинете МСИ. При отсутствии ее пользователь может пройти процедуру саморегистрации на официальном сайте ОАО "НКФО "ЕРИП" (https://www.raschet.by/).

Ангелина СВЕТЛОВА,

газета "7 дней".-0-

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