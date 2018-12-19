Кондрусевич: перед Рождеством прежде всего нужно думать о душе, а не о внешних атрибутах

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич призвал каждого в преддверии Рождества задуматься о своей душе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прежде всего необходимо подготовить свою душу. К сожалению, мы часто видим, что эта подготовка более внешняя: купить подарки, подумать, пойдем ли в гости, куда поедем на праздники. Это все хорошо. Но прежде всего нужно спросить: есть ли в моем сердце место для Бога? И сделать это место для Бога", - сказал Тадеуш Кондрусевич.

Он отметил, что Рождество - семейный праздник. И за столом на сколько это возможно должна собраться вся семья. "Кроме того, оставляем одно место свободным для Гостя. Традиционно на столе должно быть 12 блюд. Они должны быть постными, никакого алкоголя. Собравшиеся читают Евангелие, преломляют облатку, которая является символом единства. После угощения все идут на ночную службу в храм", - отметил митрополит.-0-