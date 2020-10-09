Конфликт в Нагорном Карабахе можно урегулировать только путем мирных переговоров - Мартынов

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только путем мирных переговоров можно урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Игорь Мартынов.

"Ситуация достаточно сложная и неординарная. Понятно, что проблема возникла давно, еще в 1988 году, когда впервые начались вопросы по Нагорному Карабаху. Поэтому Беларусь глубоко обеспокоена эскалацией конфликта и теми активными действиями, которые происходят сейчас с применением тяжелых видов вооружения и авиации в зоне нагорнокарабахского конфликта, - сказал Игорь Мартынов. - Естественно, мы призываем и искренне просим обоих важных для нас партнеров - Азербайджан и Армению - прекратить боевые действия, отказаться от применения оружия, найти способы мирного урегулирования ситуации. Мы считаем, что только путем мирных переговоров можно найти точки соприкосновения и урегулировать конфликт. Соответственно подтверждаем свою готовность оказать любое необходимое содействие в продвижении диалога противоборствующих сторон".

Парламентарий подчеркнул, что главное на сегодняшний день - как можно быстрее остановить кровопролитие и избежать новых жертв. "Политика нашего государства исключительно миролюбивая. Решение всех вопросов должно вестись только мирным путем, без применения оружия, потому что человеческие жизни бесценны. А на сегодняшний день, к сожалению, в Нагорном Карабахе уже много пострадавших от боевых действий", - добавил он.-0-