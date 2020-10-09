Обстрелы, жертвы и разрушения – масштаб бедствия в Нагорном Карабахе остается катастрофическим

9 октября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Оперативная обстановка в Нагорном Карабахе остается сложной. Гражданское население городов и сел продолжает находиться под военным ударом: в результате обстрелов разрушены дома, инфраструктура и целые улицы. О росте количества погибших и раненых каждый день сообщается с обеих сторон. Гибнут как мирные люди, так и военные. С начала эскалации конфликта счет пострадавшим в результате боевых действий идет на сотни. Между тем противостояние между Арменией и Азербайджаном не снижает обороты, несмотря на призывы мирового сообщества остановить огонь и начать разговор за столом переговоров.
Обострение на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.
Идут консультации о сроках встречи глав МИД РФ, Азербайджана и Армении в Москве
Вопрос о встрече в Москве глав внешнеполитических ведомств России, Армении и Азербайджана при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ прорабатывается. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.
"РФ как в национальном качестве, так и в рамках Минской группы ОБСЕ продолжает предпринимать активные посреднические усилия, - отметила Захарова. - Они направлены на незамедлительное прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и вокруг него, возобновление мирного переговорного процесса на основе существующих базовых принципов и соответствующих международных документов". Читать далее