Обстрелы, жертвы и разрушения – масштаб бедствия в Нагорном Карабахе остается катастрофическим

9 октября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Оперативная обстановка в Нагорном Карабахе остается сложной. Гражданское население городов и сел продолжает находиться под военным ударом: в результате обстрелов разрушены дома, инфраструктура и целые улицы. О росте количества погибших и раненых каждый день сообщается с обеих сторон. Гибнут как мирные люди, так и военные. С начала эскалации конфликта счет пострадавшим в результате боевых действий идет на сотни. Между тем противостояние между Арменией и Азербайджаном не снижает обороты, несмотря на призывы мирового сообщества остановить огонь и начать разговор за столом переговоров.

В зоне нагорнокарабахского конфликта всю ночь продолжались бои "Начиная со второй половины 8 октября до утра 9 октября по всей линии фронта продолжались напряженные бои", - говорится в сообщении ТАСС.

Обострение на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.

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Идут консультации о сроках встречи глав МИД РФ, Азербайджана и Армении в Москве

Вопрос о встрече в Москве глав внешнеполитических ведомств России, Армении и Азербайджана при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ прорабатывается. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"РФ как в национальном качестве, так и в рамках Минской группы ОБСЕ продолжает предпринимать активные посреднические усилия, - отметила Захарова. - Они направлены на незамедлительное прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и вокруг него, возобновление мирного переговорного процесса на основе существующих базовых принципов и соответствующих международных документов". Читать далее

США примут участие в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе в формате Минской группы "США как сопредседатель будут участвовать во встречах, созываемых под эгидой Минской группы ОБСЕ", - заявила сотрудник американского внешнеполитического ведомства, комментируя высказывания министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана.

Несколько журналистов ранены в Нагорном Карабахе при обстреле города Шуши Это не первый случай ранения журналистов с начала конфликта в Нагорном Карабахе. На прошлой неделе сообщалось, что в результате обстрела были ранены журналисты французской газеты Le Mond, агентства AFP, телеканала "Армения" и армянского новостного портала 24news.am.

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Конфликт в Карабахе может привести к оттоку вкладов в Армении и Азербайджане - Moody's Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Сенатор о ситуации в Нагорном Карабахе: нельзя допустить эскалации конфликта, страдают мирные люди "События в Нагорном Карабахе болью откликнулись в моем сердце и, думаю, в сердце каждого белоруса. Наши люди понимают, к чему это может привести", - отметила член Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Татьяна Полушкина.

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ФОТОФАКТ: Нагорный Карабах. Жизнь под огнем Мировое сообщество выступило с призывами к сторонам конфликта в Нагорном Карабахе прекратить насилие и возобновить переговоры.