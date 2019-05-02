Конкурс детского рисунка на правовую тематику объявили в Беларуси

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции при участии Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) объявило конкурс на лучший детский рисунок на тему "Право на детство". Такая информация размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

Принять участие могут дети в возрасте от 3 лет. Рисунки должны быть выполнены на бумаге формата не меньше А4 и не более А3 красками, карандашами или фломастерами без помощи родителей и педагогов. Победителей определят в трех возрастных категориях: от 3 до 6, от 7 до 12 и старше 12 лет.

Конкурсные работы принимают до 24 мая. Их необходимо направлять по почте на адрес Минюста: 220004, Минск, ул.Коллекторная, 10, пресс-служба Министерства юстиции. На обратной стороне рисунка стоит указать информацию об авторе: ФИО, возраст, место жительства, контактные данные, по желанию - краткий рассказ об иллюстрации.

Имена победителей назовут 31 мая. Авторы лучших работ получат памятные подарки и дипломы.

Конкурс приурочен к 100-летию образования органов юстиции Беларуси, празднованию 30-летия Конвенции о правах ребенка и Международному дню защиты детей.-0-