Конкурс на дневное бюджетное отделение в БГУ составил 1,63 человека на место

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете подведены первые итоги приемной кампании 2020 года. На дневную бюджетную форму обучения подано 3496 заявлений абитуриентов при плане приема 2140. Средний конкурс составил 1,63 человека на место (в 2019-м - 1,78), сообщили БЕЛТА в БГУ.

Среди подавших документы без экзаменов будут приняты 72 победителя международных и республиканских олимпиад (в 2019-м - 76). Окончивших среднюю школу с медалью либо средние специальные учебные заведения с дипломом с отличием 898, это 25,6% от общего числа (в 2019-м - 778, 20,5% соответственно). Среди подавших документы 1737 человек (что составляет 49,7%) окончили лицеи и гимназии (в 2019-м - 1741). Возросла доля абитуриентов, имеющих суммарный балл выше 300, - 71,3% (в 2019-м - 66,5%). Среди них получил на ЦТ 100-балльный результат 101 человек (в 2019-м - 86).

На специальностях, по которым проводятся внутренние испытания, наиболее высокие конкурсы на дизайн (направление - коммуникативный) - 13,7 человек на место (при плане приема - 6), дизайн (направление - дизайн предметно-пространственной среды) - 10 (6), правоведение (на сокращенную форму) - 3,9 (10).

На заочную бюджетную форму обучения подали документы 565 абитуриентов при плане приема 218 человек, конкурс составил 2,6 человека на место (в 2019-м - 2,85). В том числе на сокращенный срок обучения подали документы 323 абитуриента при плане приема 68, конкурс составил 4,8 человека на место (в 2019-м документы подали 315, конкурс был 78,4 человека на место).

На специальностях, по которым проводятся внутренние испытания, наиболее высокий конкурс на медицинскую экологию (сокращенный срок обучения) - 10,6 человека на место (при плане 5), правоведение (сокращенный срок обучения) - 6,6 (20), социальную работу (сокращенный срок обучения) - 5 (4), менеджмент (сокращенный срок обучения) - 4 (7), финансы и кредит (сокращенный срок обучения) - 3,7 (7), документоведение (сокращенный срок обучения) - 4 (12).

Прием документов на платную форму обучения продолжится до 15 августа.-0-