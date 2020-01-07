Конкурс на лучшее достижение в стройотрасли стартовал в Беларуси

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовал конкурс "На лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь за 2019 год", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства.

Участниками конкурса могут выступать организации и предприятия строительного профиля независимо от формы собственности, учреждения образования, готовящие специалистов для строительной отрасли, а также другие организации, согласные с положением и условиями проведения конкурса и уплатившие организационный сбор.

Документы для регистрации в качестве участников необходимо представить до 15 марта. Итоги первенства среди стройорганизаций подведут в апреле.

"Конкурс проводится ежегодно для дальнейшего развития строительной отрасли, стимулирования деятельности всех субъектов стройкомплекса к повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и представляемых услуг", - отметили в пресс-службе.

Организаторами конкурса выступают Министерство архитектуры и строительства, Союз строителей Беларуси, республиканский комитет Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов. С условиями проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Минстройархитектуры.-0-