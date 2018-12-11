Конкурс на лучшее освещение в СМИ деятельности адвокатов объявлен в Беларуси

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская республиканская коллегия адвокатов (БРКА) объявляет конкурс среди журналистов на лучшее освещение в СМИ деятельности адвокатского сообщества Беларуси, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь БРКА Ирина Реут.

Принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир с 1 марта 2018 по 8 января 2019 года (включительно). Заявки и конкурсные работы можно подавать по 9 января следующего года по адресу: 220004, Минск, ул. Коллекторная, 10. Белорусская республиканская коллегия адвокатов, или на электронную почту: info@rka.by, с пометкой "конкурс", на рассмотрение в конкурсную комиссию. На каждую номинацию оформляется отдельная заявка. В ней необходимо указать ФИО автора, место работы и должность, адрес электронной почты, контактные телефоны, название работы, номинацию.

К участию приглашаются профессиональные журналисты - авторы публикаций, фоторепортажей, радио- и телевизионных материалов, размещенных в республиканских, региональных печатных изданиях, программах республиканского, местного радио и телевидения, интернет-изданиях. Конкурс проводится по следующим номинациям: "Лучший информационный телесюжет или программа", "Лучший радиосюжет или программа", "Лучшая тематическая рубрика в печатном издании", "Лучший материал в печатном издании", "Лучший материал в интернет-СМИ". Есть и специальные награды: "За вклад в информационное освещение деятельности адвокатского сообщества Республики Беларусь"; "За лучшее освещение деятельности адвокатского сообщества в СМИ".

Телевизионные и аудиоработы представляются на конкурс на DVD-дисках в форматах AVI, MPEG (видеоматериалы) и MP3 (радиоматериалы) или пересылаются на электронную почту со ссылкой на видео- или аудиоматериалы. Представленные работы не должны содержать информацию, не относящуюся к деятельности адвокатского сообщества (например, рекламные выпуски или выпуски новостей, не имеющие отношения к конкурсу). Работы, опубликованные в печатных СМИ, необходимо представлять на конкурс в оригиналах издания. Опубликованные на интернет-ресурсах работы представляются в распечатанном виде с указанием ссылки (web-адреса) на интернет-страницу. Претенденты на участие в номинации "За вклад в информационное освещение деятельности адвокатского сообщества Республики Беларусь" должны представить на конкурс не менее трех материалов.

Работы, перепечатанные из разделов "Пресс-релизы" и "Новости" официального сайта БРКА, к участию в конкурсе не допускаются.

Победители в каждой номинации будут награждены денежными премиями и дипломами. Поощрение и награждение пройдет в торжественной обстановке.

Конкурс на лучшее освещение деятельности адвокатского сообщества посвящен 190-летию со Дня рождения короля адвокатуры Владимира Спасовича, который будет отмечаться в 2019 году.-0-