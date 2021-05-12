Конкурс на самого экодружественного фермера года стартовал в Беларуси

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартовал конкурс "Экологически дружественный фермер Беларуси - 2021", в котором могут участвовать представители личных подсобных, фермерских хозяйств и других сельскохозяйственных производителей всех регионов, сообщила БЕЛТА ассистентка по органическому сельскому хозяйству Центра экологических решений Татьяна Остроух.

Центр экологических решений уже начал прием заявок, отправлять их можно по 30 мая. Участникам нужно рассказать об экодружественных практиках, применяемых при ведении сельского хозяйства. Жюри определит трех победителей, которых ждут денежные призы. Другие номинанты получат поощрительные подарки от спонсоров.

Как пояснила Татьяна Остроух, основная цель конкурса - поддержать производителей, которые практикуют экодружественные подходы в сельском хозяйстве, тем самым снижая нагрузку на окружающую среду.

Центр экологических решений уже три года проводит в Беларуси конкурс "Экологически дружественный фермер Балтийского региона" (Baltic Farmer of the Year Award) при поддержке коалиции "Чистая Балтика". Конкурс был учрежден в 2009 году Всемирным фондом дикой природы (WWF), в нем участвуют 11 стран Балтийского бассейна. А в этом году Центр экологических решений при поддержке все того же партнера инициировал проведение конкурса для сельхозпроизводителей со всей Беларуси.

Также, чтобы отметить значительный вклад небольших хозяйств, внедряющих устойчивые сельхозпрактики, в конкурсе появились новые категории для хозяйств разного размера.

Белорусский конкурс в этом году включает две номинации. Это "Экологически дружественный фермер Черноморского региона - 2021" с главным призом в размере 500 евро и "Экологически дружественный фермер Балтийского региона - 2021" в двух категориях: среди хозяйств более 5 га с главным призом в размере 1 тыс. евро и менее 5 га - с главным призом 250 евро.

Более подробные условия участия, а также заявка на конкурс доступны на сайте http://ecofermer.tilda.ws/-0-