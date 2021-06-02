2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционный суд не выявил пробелов, коллизий и правовой неопределенности в декрете №2 от 9 мая 2021 года "О защите суверенитета и конституционного строя". Такая информация размещена на сайте суда в связи с поступлением электронных обращений граждан о возбуждении соответствующего производства по делу, сообщает БЕЛТА.

При принятии решения о возбуждении производства по делу об устранении в нормативных правовых актах пробелов, исключении в них коллизий и правовой неопределенности Конституционный суд исходит из того, что соответствующие недостатки нормативного правового акта влекут такое его истолкование и применение, которые могут нарушить конституционные права и свободы граждан, права и законные интересы организаций, либо препятствуют обеспечению гарантий их реализации.

"В результате изучения вопросов, поставленных в обращениях, в соответствии со ст.158 Закона "О конституционном судопроизводстве", пунктами 49-51 Регламента Конституционного суда пробелов, коллизий и правовой неопределенности, имеющих конституционно-правовое значение и являющихся основанием для возбуждения Конституционным судом производства по делу, не выявлено", - говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что в Беларуси для граждан установлен косвенный доступ к конституционному правосудию. Граждане, полагающие, что их права, свободы и законные интересы нарушаются применением нормативного правового акта, в конституционности которого они сомневаются, могут обратиться к уполномоченным органам с инициативой о внесении в Конституционный суд предложения о проверке конституционности примененного нормативного правового акта.

Рассматривать вопросы о конституционности нормативных правовых актов по собственной инициативе и на основании обращений граждан Конституционный суд не уполномочен.-0-