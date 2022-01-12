Консультативный совет создан при Национальном центре защиты персональных данных

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. При Национальном центре защиты персональных данных создан консультативный совет, в который вошли представители государственных органов, бизнес-сообщества в IT, сообщили БЕЛТА в национальном центре.

Совет будет содействовать соблюдению законодательства о персональных данных (ПД), формировать единообразную правоприменительную деятельность в области защиты ПД. Среди других его задач - распространение положительного опыта защиты прав субъектов ПД, изучение и обобщение практики контроля за обработкой ПД операторами (уполномоченными лицами), а также выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию соответствующего законодательства.

В ближайшее время состоится первое заседание совета, где будут рассмотрены вопросы применения закона "О защите персональных данных". Речь пойдет об обработке ПД, собранных до даты вступления его в силу, а также о проводимой с ПД работе представительств иностранных организаций в Беларуси.-0-