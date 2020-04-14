Контакты первого уровня при невозможности самоизолироваться дома могут остаться в медучреждении

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контакты первого уровня при невозможности самоизолироваться дома могут оставаться в медучреждении, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан сегодня во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если в семье проживают люди старших возрастов, маленькие дети, то взрослые пациенты - контакты первого уровня - могут продолжать находиться в медучреждениях для самоизоляции на 14 дней", - сказала Елена Богдан.

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