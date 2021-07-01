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01 июля 2021, 07:28

Координационный совет по биологической безопасности намерены создать в ОДКБ

Фото КАЗИНФОРМ
Фото КАЗИНФОРМ

1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Координационный совет по биологической безопасности намерены создать в ОДКБ. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков на второй конференции руководителей контртеррористических учреждений государств - членов ООН, которая прошла 28-30 июня в Нью-Йорке, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Заместитель генерального секретаря ОДКБ проинформировал участников конференции о намерении, продиктованном пандемией COVID-19, создать в ОДКБ координационный совет по биологической безопасности, и выразил надежду на поддержку инициативы, озвученной на последней сессии Генеральной ассамблеи ООН президентом Казахстана о создании международного агентства по биологической безопасности, подотчетного Совету Безопасности ООН", - отметил пресс-секретарь.

На конференции были рассмотрены всеобъемлющая тема борьбы с терроризмом и его предотвращения в эпоху преобразующих технологий и решение проблем нового десятилетия. "В 2022 году ОДКБ будет отмечать свое 20-летие. За это относительно небольшое время для организации был накоплен определенный опыт и создан потенциал, позволивший адекватно реагировать на широкий спектр вызовов и угроз, - сказал на форуме Валерий Семериков. - Наши практические наработки в формате организации по различным направлениям деятельности неоднократно находили положительный отклик со стороны профильных структур ООН, ОБСЕ, СНГ и ШОС. Это свидетельствует о нашем тесном взаимодействии на антитеррористическом треке повестки дня обеспечения безопасности как на региональном, так и на мировом уровне".

Заместитель генерального секретаря ОДКБ подчеркнул востребованность совместной работы на фоне большого конфликтного потенциала, реальной опасности демонтажа существующей архитектуры международной безопасности, кризиса доверия и конфронтации, когда международному миру угрожает глобальный терроризм, который охватил большое геостратегическое пространство, расширил ареал своих действий, используя в своей подрывной деятельности новые технологические достижения, в том числе информационно-коммуникационные технологии и социальные сети.

"Учитывая большой интерес к мероприятиям, реализуемым ОДКБ, который проявляют представители профильных структур ООН, ОБСЕ, СНГ, ШОС и специалисты отдельных государств, Валерий Семериков призвал международные и региональные организации, отдельные государства не только становиться наблюдателями при ОДКБ, а также принимать участие в мероприятиях ОДКБ на условиях полноправного партнера", - отметил пресс-секретарь.-0-

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