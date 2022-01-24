Коптева: обновление Конституции будет способствовать позитивному развитию общества

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновление Конституции будет способствовать дальнейшему позитивному развитию общества, заявила журналистам первый проректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Светлана Коптева, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка для участников 57-го Звездного похода по местам боевой и трудовой славы белорусского народа проходит диалоговая площадка на тему "Конституция - сила Основного закона".

"Это не первая диалоговая площадка. У нас 11 факультетов и на каждом из них прошли диалоговые площадки, в которых активное участие приняли студенты. Ребят интересуют изменения и дополнения в Конституцию. Это говорит о том, что все созвучно и имеет отзывы у студентов. Прежде всего будущих педагогов волнуют вопросы, связанные с патриотическим воспитанием будущего поколения. Потому что через год-два наши студенты пойдут в школы, детские сады и будут прививать детям и школьникам патриотические чувства", - рассказала Светлана Коптева.

Первый проректор напомнила, что 25 января стартует 57-й Звездный поход по местам боевой и трудовой славы белорусского народа. "Студентам это интересно. У нас проходит большой конкурс. Чтобы попасть в Звездный поход, нужно много чего уметь. Прежде всего уметь провести урок мужества в школе, изучить историю района, тех героев, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Поэтому студенты поддерживают изменения, связанные с сохранением памяти и патриотическим воспитанием, - отметила она. - Вызывает интерес ст.32 об укреплении семьи и ее роли в воспитании подрастающего поколения. Активно обсуждается, что в Основном законе будет сделан акцент на общественно значимую деятельность. И родители должны прививать любовь и интерес у детей к этому направлению".

Светлана Коптева констатировала, что все эти изменения и дополнения в целом будут способствовать дальнейшему позитивному развитию общества.-0-