Корнилов: ситуация с беженцами является еще одним рычагом давления на Беларусь

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с беженцами - еще один рычаг давления на Беларусь. Об этом в эфире "Беларусь 1" заявил российский и украинский политолог, историк и журналист Владимир Корнилов, сообщает БЕЛТА.

Политолог подчеркнул, что война, которая началась в прошлом году против Беларуси, не прекращается до сих пор.

"Как решали кризис с Эрдоганом? Заплатили деньги - тот обустроил миграционные центры. Британия платит ежегодно более 50 млн фунтов французским правоохранителям, чтобы они обустраивали побережье для защиты от всевозможных миграционных потоков и так далее. А кто мешает Европе, Польше предложить Минску: давайте мы вам выделим определенные средства, вы обустроите эти центры для приема, размещения мигрантов и будете соответственно во взаимодействии с поляками, ЕС эти вопросы разрешать", - отметил Владимир Корнилов.

Но по отношению к Беларуси используется только механизм санкций. "А в чем же разница в подходах?" - задался вопросом эксперт. -0-