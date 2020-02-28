28 февраля, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Коронавирус в Беларуси выявлен у студента БНТУ, вуз переводится на индивидуальное обучение. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вуз, в котором выявили случай носительства коронавируса, переводится на индивидуальную программу обучения. Это БНТУ", - сказал министр.

По его словам, молодого человека вызвали на обследование в 33-ю поликлинику Минска. На момент осмотра он жалоб не предъявлял. "Но медицинских работников смутила небольшая температура, 37,3 градуса, покраснение в горле. Он был доставлен в инфекционную больницу, где были взяты мазки и подтверждено наличие семейства коронавирусов. Сейчас мы уточняем, насколько это эпидемиологический штамм", - проинформировал Владимир Караник.

"Мы сразу же продемонстрировали открытость и проинформировали общественность и Всемирную организацию здравоохранения", - подчеркнул министр. -0-