Коротченко: миграционный кризис - продолжение гибридной войны Запада против Беларуси

6 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Миграционный кризис является продолжением гибридной атаки, развязанной Западом против Беларуси еще в 2020 году. Такое мнение высказал во время сегодняшнего круглого стола в Москве российский журналист и военный эксперт главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нынешний миграционный кризис - это продолжение той гибридной войны, продолжение той попытки госпереворота и цветной революции, которые имели место в прошлом году. Разумеется, в условиях экономических санкций, в условиях беспрецедентного давления на Беларусь Президент Александр Лукашенко вполне закономерно сказал: слушайте, я раньше охранял ваши рубежи, теперь извините, охраняйте их сами", - подчеркнул Игорь Коротченко.

"Важно отметить, что все атаки, которые предпринимаются на Беларусь, на официальный Минск, они связаны с тем, что попытка государственного переворота, который имел место в прошлом году, не была реализована, - указал эксперт. - В нее были вложены большие интеллектуальные, финансовые и политические усилия".

Игорь Коротченко убежден, что Запад готовил Беларуси и ее лидеру Александру Лукашенко судьбу стран, которые были разрушены в результате западной интервенции под видом установления в них демократии: Ирака, Ливии, Сирии и других. "Мы помним, что по тем или иным вариантам эти лидеры были уничтожены, а их государства фактически превращены в пыль, - подчеркнул он. - Я говорю о попытке, удачной для Запада, решить проблему Ирака, где законный лидер был уничтожен, государство уничтожено, а повод для интервенции был - та самая пресловутая пробирка с белым порошком, которой Колин Пауэлл (бывший госсекретарь США. - Прим. БЕЛТА) тряс в Совете Безопасности ООН. Мы имели дело с фальсификацией разведывательных данных, которые предоставили ЦРУ и британская МИ-6, что, собственно, обосновало весь механизм военного вмешательства Запада в дела Ирака и дальнейшую казнь законного лидера Саддама Хусейна".

"Я здесь не провожу, скажем, параллелей по поводу авторитарности либо не авторитарности: на мой взгляд, безусловно, Александр Лукашенко - Президент хотя и жесткий, но вполне демократичный, - заявил Игорь Коротченко. Беларусь - это оазис спокойствия и благополучия в сегодняшней Европе. Но его четкое отстаивание национальных интересов, нежелание следовать в фарватере тех политических векторов, которые задавал Вашингтон и Брюссель, и привели к тому, что его попытались свергнуть".

Эксперт также отметил, что вся миграционная проблема носит транснациональный характер. "Это выстроенная нелегальная сеть доставки мигрантов из неблагополучных государств, разрушенных благодаря западному вмешательству, в благополучный Европейский союз, - сказал он. - Бывший канцлер ФРГ госпожа Меркель открыто пригласила мигрантов приезжать в Германию, сказала, что никаких проблем нет. Мы помним эти замечательные селфи, когда мигранты, схватив Меркель за талию, делали с ней совместные фотографии. Разумеется, все это широко расходилось по арабским и африканским соцсетям и пользователям, поэтому люди, естественно, в рамках выстроенного транснационального маршрута и направлялись в благополучную Европу. А вся проблема с миграционным кризисом была опять же затеяна только по одной причине: еще раз выставить Лукашенко авторитарным правителем, диктатором и попытаться, привязав его в этой проблеме к России, вновь активизировать антироссийский русофобский кейс".

Говоря о действиях правоохранительных структур стран ЕС в отношении мигрантов, Игорь Коротченко охарактеризовал их как грубое нарушение демократических норм. "Безусловно, деятельность правоохранительных структур приграничных с Беларусью стран в отношении мигрантов - это грубое нарушение норм демократии, - подчеркнул он. - Да и вообще, кто говорит и учит нас демократии? Посмотрите последние кадры из Брюсселя, где мирных демонстрантов атакует полиция из водометов зимой с использованием различного рода полицейской спецхимии и т.д. Поэтому не Западу учить демократии ни Россию, ни Беларусь. Мы сами определяем стандарты и нормы демократии применительно к условиям развития наших обществ".-0-