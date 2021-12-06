Коротченко: Минск будет востребован для диалога по европейской безопасности

6 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Минск будет востребован в качестве площадки для диалога по европейской безопасности, поскольку Запад понимает, что Александр Лукашенко является реальным и безальтернативным лидером Беларуси. Такое мнение высказал во время сегодняшнего круглого стола в Москве российский журналист и военный эксперт главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Коротченко подчеркнул, что Минск должен рассматриваться как альтернатива Хельсинки с точки зрения проведения крупнейших региональных форумов европейской безопасности, подписания наиболее значимых политических инициатив. "Запад де-факто уже признал Президента Александра Лукашенко легитимным руководителем Беларуси, осталось решить эту проблему де-юре, и это произойдет, - сказал он. - Сам факт звонка Меркель Лукашенко уже показывает, что Запад, разумеется, рассматривает его как реального и безальтернативного в настоящее время руководителя Республики Беларусь. Поэтому Минск как площадка для диалога, для переговорных процессов, для крупных европейских инициатив в области европейской безопасности, подчеркиваю еще раз, будет востребован не меньше, чем в свое время Хельсинки".

Эксперт подчеркнул, что и Москва, и Минск привержены сотрудничеству в тех сферах, где западные партнеры готовы к подобным контактам. "К сожалению, в отношении НАТО иллюзий уже не осталось, поэтому все отношения фактически прерваны, - констатировал он. - То, что касается двусторонних контактов с отдельными странами Европы, особенно со странами старой Европы, наиболее вменяемой, ответственной, здесь, я полагаю, у нас все открыто".-0-