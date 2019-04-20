Костевич: достойная жизнь для каждого - главный ориентир социальной политики

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благополучие народа и достойная жизнь для каждого - приоритет и главная цель социальной политики государства. Об этом заявила корреспонденту БЕЛТА министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

"Президент сказал: один из главных приоритетов - благополучие народа. Поэтому для нас акценты - достойные зарплата, рабочие места, пенсия. Достойная жизнь, независимо от того, что у кого-то ограниченные возможности или иная трудная жизненная ситуация. И, конечно, демографическая политика", - сказала Ирина Костевич.

Касательно заработной платы и достойных рабочих мест она подчеркнула, что, если есть новые технологии и достойные условия труда, будет и хорошая зарплата. "Но при этом надо понимать, что зарплата должна быть заработана. Так что все зависит от коллектива, руководителя организации или предприятия, от самого человека, у которого должна быть цель - получить от жизни больше своим трудом", - отметила Ирина Костевич. В бюджетной сфере, напомнила она, для выполнения задачи по заработной плате не менее 80% от средней по стране уже предпринят ряд мер. "С 1 мая мы сделали шаг по повышению тарифной ставки первого разряда, и будет еще один шаг. Но все зависит от того, как будет двигаться экономика", - заявила министр.

"Внесено предложение о повышении с 1 мая пенсий. Я думаю, что это не последний шаг в этом году, может быть еще повышение. Но все зависит от работы экономики и формирования фонда заработной платы - чем он больше, тем больше страховые поступления и, соответственно, размер пенсий", - добавила Ирина Костевич. При этом она напомнила, что в Беларуси действует солидарная система: трудоспособная молодежь зарабатывает для своих пожилых родителей. "Это правильная, справедливая система, которая действует во многих странах", - высказала свою позицию министр.

Для людей с инвалидностью, у которых есть показания к труду и желание работать, на законодательном уровне расширяются возможности трудоустройства. В стране 568 тыс. людей с инвалидностью, медицинские показания к труду имеют 128 тыс., из них почти 60% работают. Остальные остались вне рынка труда по разным причинам: кто-то сам не хочет работать, кто-то еще в поиске, у кого-то иные трудности. "По законодательству предусмотрен механизм бронирования рабочих мест, но мы видим, что он не очень эффективен. Поэтому в проекте нового закона о правах инвалидов предусмотрен новый механизм квотирования рабочих мест. Думаем, что он будет более результативным, имеется международная практика. Мы даже поставили себе задачу внедрить механизм сопровождаемого трудоустройства: функция службы занятости не заканчивается выдачей направления, специалист службы вместе с соискателем идет на переговоры с нанимателем, собеседование - до тех пор, пока в трудовую не будет вписано "Принят на работу", - заключила Ирина Костевич.-0-