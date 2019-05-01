Костевич о средней зарплате более Br1 тыс.: задача не просто удержать, а прирастать

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в марте этого года составила Br1056,9. Стоит задача не просто удержать этот уровень, а ежемесячно прирастать, сообщила журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, она принимает участие в праздничных мероприятиях, посвященных 1 Мая, в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"С 1 мая мы вышли на другой уровень тарифной ставки первого разряда, будем двигаться дальше в течение этого года. С 1 мая подняли пенсии нашим гражданам. Что касается заработной платы, по последним данным за март, мы вышли на уровень Br1057. Задача - не просто удержать, а прирастать каждый месяц", - сказала Ирина Костевич.

Как сообщалось, столица в разрезе регионов традиционно лидирует по этому показателю: средняя зарплата работников Минска за март сформировалась в размере Br1 544,5 (темп роста к марту 2018 года - 105,9%). В Минской области она составила Br1 051,1 (110,4%), в Гомельской - Br930,2 (107,3%), в Гродненской - Br892,7 (108%), в Брестской - Вr892 (107,4%). Средний заработок в Витебской области - Br867 (107%), в Могилевской - Br846,3 (104,4%). В целом по республике реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-марте по сравнению с соответствующим периодом 2018 года возросла на 7,8%.

Сегодня в экономике действительно стабильное положение, отметила Ирина Костевич. Уровень занятости среди трудоспособного населения - более 80%, и этот показатель из года в год растет, сказала министр.

Глава комитета по внешней политике Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской Конфедерации и сопредседатель парламентской группы дружбы Швейцария - Беларусь Филиппо Ломбарди в свою очередь отметил важность создания новых рабочих мест. "Частный сектор с государственным должны прилагать усилия, чтобы обеспечить людей работой. И в этой связи я вижу усилия Беларуси, в которой за последние несколько лет действительно делаются реальные шаги в этом направлении", - сказал Филиппо Ломбарди.-0-