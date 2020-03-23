Костевич объяснила алгоритм защиты от мошенников при бесплатной доставке товаров пожилым

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощь одиноким и одиноко проживающим пожилым и инвалидам в Беларуси через сеть территориальных центров соцобслуживания населения организована таким образом, чтобы не допустить мошенничества. Об этом сообщила сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает корреспондент БЕЛТА.

В условиях борьбы с распространением COVID-19 в Беларуси применяются меры дополнительной защиты от вирусных заболеваний пожилых людей и инвалидов. Социальная служба помогает при наличии заявок с доставкой им домой продуктов питания, предметов первой необходимости и медикаментов. В частности, этим занимаются территориальные центры социального обслуживания населения, которых в стране 146 (они распложены в каждом районе). Услуга доставки бесплатная. В каждом ТЦСОН определен отдельный телефонный номер для сбора информации от пожилых граждан и инвалидов о необходимости такой помощи. Номера телефонов размещены на сайтах министерства, комитетов по труду, занятости и социальной защите, территориальных центров.

"Чтобы обезопасить пожилых от возможных действий мошенников, доставка продуктов питания, предметов первой необходимости и медикаментов организована по специальному алгоритму, - отметила Ирина Костевич. - Поступает на телефон звонок от гражданина. Мы сразу говорим, когда, в какое время придет соцработник или волонтер, его фамилию, имя и отчество. И обязательно у него при себе есть документ, который удостоверяет личность". По возможности помощник, который первоначально оказал услугу доставки, будет закрепляться за пожилым или инвалидом на все время ее действия.

Телефонная линия работает ежедневно без выходных с 9.00 до 18.00. Никаких договоров на оказание услуги не составляется, но работник вместе с покупками отдает заявителю чеки. Если есть необходимость, сторонами подписывается акт приемки.

Сегодня в стране около 830 тыс. одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов. Из них почти 160 тыс. - те, у кого нет близких. Масштабы необходимой помощи серьезные, поэтому привлекаются волонтеры и представители общественных организаций. Например, активно подключились Белорусское общество Красного Креста и Белорусский республиканский союз молодежи. "Главное, чтобы была одна точка входа заявок, одно окно - территориальные центры. Чтобы мы обеспечивали безопасность и качество данной услуги", - подчеркнула Ирина Костевич. Она отметила, что пока активность невысокая, хотя были звонки и в субботу, и в воскресенье. Больше всего - от городских жителей. Постепенно, полагают в Минтруда, с распространением информации об услуге число заявок будет увеличиваться. Действовать она будет до тех пор, пока есть рекомендации по ограничению для посещения общественных мест, магазинов пожилыми. Кстати, к ним в данном случае могут относится и люди младше 65 лет - важнее то, что они действительно одиноки и находятся в группе риска.

Ирина Костевич подчеркнула, что забота об одиноких и одиноко проживающих пожилых и инвалидах - уже много лет одна из основных задач социальной службы. "Сегодня она предоставляет комплексные услуги: это и доставка тех же продуктов питания, и уборка дома, придомовой территории, и растопка печи, доставка воды, приготовление еды, помощь с санитарно-гигиеническими процедурами", - перечислила она. На сегодняшний день более 95 тыс. нетрудоспособных белорусов получают социальное обслуживание на дому. В их случае доставка продуктов и лекарств уже входит в комплекс мероприятий.

Усиливаются требования к состоянию здоровья социальных работников и добровольных помощников, которые выезжают на дом к подопечным и по заявкам. Они два раза в день измеряют температуру тела: до начала и по завершении рабочего дня. Данные фиксируются и отслеживаются по журналам учета состояния здоровья. Социальные работники обеспечены медицинскими масками, перчатками, растворами для дезинфекции рук.-0-