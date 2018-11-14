Костевич: пиар-кампания традиционной семьи в Беларуси должна быть постоянной

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пример традиционной семьи должен постоянно транслироваться в общество, чтобы повышать важность и ценность этого института. Об этом заявила сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич на полях форума "Святость материнства", который проходит 14-15 ноября в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Ирина Костевич

"Нам надо еще больше и чаще говорить о том, что семья - это очень важно. Семья - основа любого общества. В нашей стране уделяется большое внимание повышению престижа традиционной семьи, ее ценностей, оказанию помощи семьям с детьми, - сказала Ирина Костевич. - Мы видим происходящую в мире трансформацию семейных ценностей. Поэтому сохранять и укреплять институт семьи - главная задача. И политика в этой сфере многогранна".

Ирина Костевич привела в доказательство цифры, например, 2% ВВП страны идут на пособия семьям с детьми. В жилищной политике действует ряд указов, которые гарантируют погашение части или всей суммы задолженности по кредитам для многодетных семей. "По трудовому законодательству мама троих и более детей имеет право на один свободный оплачиваемый день, чтобы уделить время семье", - добавила министр.

Как результат, в рейтинге стран, благоприятных для материнства и рождения детей, Беларусь среди 179 государств занимает 25-е место и первое место - среди стран СНГ. Но проблемы еще есть и, по мнению Ирины Костевич, сейчас самое главное - создание позитивного информационного поля, в котором семья позиционируется как большое счастье и гордость. "Нам нужно показывать и всячески продвигать эту идеальную модель традиционной белорусской семьи. А это зарегистрированный брак, оба родителя, трое и более детей, благополучная семья с хорошим психологическим климатом. Семья, которая ценит поколения своих предков", - заключила Ирина Костевич.

VI Форум "Cвятость материнства" собрал в Минске более 400 участников из 11 стран, в числе которых Беларусь, Россия, Сербия, США, Китай, Иран, Болгария, Израиль, Польша, для обсуждения темы "Семья в современном мире: значение, тенденции и перспективы". Ирина Костевич зачитала приветствие Президента Беларуси Александра Лукашенко участникам форума.

Ирина Костевич

Мероприятие организуют Фонд Андрея Первозванного (Россия) совместно с Фондом братьев Карич (Сербия) при поддержке Мингорисполкома и Министерства труда и социальной защиты Беларуси. Как отметила председатель попечительского совета Всероссийской программы "Святость материнства" Наталья Якунина, логично, что форум расширил свои границы и проходит на этот раз в Минске. "Надеемся, что обмен опытом поможет обеим нашим странам делать еще больше ради повышения престижа семьи", - сказала Наталья Якунина. Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец подтвердил, что Минску, как и всей Беларуси, есть чем гордиться, на поддержку материнства направляются серьезные ресурсы.

Заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания России Ольга Епифанова подчеркнула, что ребенок с момента рождения находится в поле зрения государства и получает необходимую поддержку. "Также мы максимально поддерживаем все некоммерческие общественные организации, которые социально ориентированы и работают в сфере семейной политики, - отметила Ольга Епифанова. - Президентом РФ сейчас объявлено Десятилетие детства, принято огромное количество законодательных актов для поддержки семьи, женщин, детей, в том числе в трудной жизненной ситуации. Думаю, что в Беларуси тоже много делается в этой сфере. Поэтому обмен информацией для нас взаимовыгоден".-0-