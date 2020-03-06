Костевич: женщин в IT и сфере ИКТ уже больше 40%

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процент занятости женщин в Беларуси немного выше, чем у мужчин, женщины также активно осваивают такую новую сферу, как IT и направления информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Об этом в эфире программы "Марков. Ничего личного" на ОНТ рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, сообщает БЕЛТА.

"Если смотреть в целом на экономику, то у нас есть две основные сферы - сфера производства и сфера услуг. И как во всем мире, женщины - в услугах. При этом имеются отдельные отрасли, где доля женщин больше 80%, но мы понимаем, что эти границы начинают стираться. Есть такая новая интересная отрасль, которая стала у нас активно развиваться, - это ИКТ (информационно-коммуникационные технологии), IT-сфера. Если посмотреть, то там уже больше 40% женщин. Это то, чего раньше мы не наблюдали", - сказала Ирина Костевич.

В целом, по ее словам, общий уровень безработицы, рассчитанной по методологии Международной организации труда, составляет 4,2%, но при этом среди женщин данный показатель - 3,1%, а среди мужчин - 5,2%. При поиске работы женщина быстрее принимает решение, поскольку она более ответственна в вопросах финансовой независимости, считает Ирина Костевич.

"Если лет семь назад у безработицы было женское лицо, то теперь это не так, - с гордостью отметила министр. - Согласно статистике за 2019 год у нас 213 тыс. безработных, которые хотели бы работать и находятся в поиске работы. 38% из них - это женщины. Только 38%".

Также Ирина Костевич рассказала о тех запрещенных для женщин профессиях, которые в ближайшем будущем могут стать для них доступными в силу снижения нагрузки и опасности для репродуктивного здоровья. Среди них водитель грузового автомобиля, оператор по лесозаготовкам. "Есть такой термин - "позитивная дискриминация". И в данной ситуации, на мой взгляд, это именно позитивная дискриминация, - пояснила министр. - Мы понимаем, что меняются технологии, меняется производство, средства индивидуальной защиты. И есть профессии, которые переходят на уровень автоматизации".

В последний раз в Беларуси пересматривали перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин, в 2014 году. Тогда этот список сократили с 252 до 182 позиций.-0-

Досрочно использовать семейный капитал в 2020 году захотели уже около 9 тыс. белорусов Программа семейного капитала действует с 2015 года. Тогда был открыт 11 581 счет ($115,81 млн), в 2016-м - 18 982 ($189,82 млн), в 2017-м - 16 840 ($168,4 млн), в 2018-м - 15 466 ($154,66 млн), в 2019-м - 15 461 ($154,61 млн).