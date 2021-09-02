Ковальчук пояснил "запрет" на участие белорусских спортсменов в коммерческих турнирах

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ прокомментировал "запрет" на участие белорусских спортсменов в коммерческих турнирах, сообщает БЕЛТА.

По словам министра, эта тема больше раздута самими спортсменами и не стоит внимания. Организаторами коммерческих турниров выступают международные федерации по видам спорта, и это больше похоже на шоу, проведение которого приносит хороший доход. Приглашаются на такие соревнования "те, кого надо приглашать", заявил Андрей Ковальчук.

"Под каждую Олимпиаду спортсмены готовят календарный план, модель. Закончилась Олимпиада - модель и календарный план необходимо пересматривать, вносить корректировки. Не успела пройти неделя, уже все кинулись на коммерческие старты. К чему мы готовимся?" - спросил министр.

Руководитель ведомства обратил внимание, что Министерство спорта не ограничило участие белорусских атлетов в коммерческих соревнованиях, а скорректировало их подготовку. "Сегодня государство вкладывает в спортсменов в первую очередь для подготовки к каким-то важным стартам. Вот закончились Олимпийские игры - в сентябре уже чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Времени совсем мало, но корректировки в подготовку тренеры должны внести. Ведь каждую неделю, каждый месяц спортсмен должен выполнить определенный объем нагрузки. Он должен выйти на пик формы к какому-то старту, - пояснил министр. - А теперь вопрос: кто будет виновен, если ты поехал на коммерческий старт и получил травму?"-0-