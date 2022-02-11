Ковальков: в Беларуси растет число многодетных семей

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси растет число многодетных семей. Об этом заявил журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в "Президент-Отеле" в Минске проходит круглый стол на тему "Конституционные гарантии укрепления семьи и брака, сохранения традиционных ценностей", организованный Следственным комитетом и Институтом повышения квалификации и переподготовки СК.

"Традиционно для белорусов семья является важнейшей частью их жизни. Забота государства о семьях, воспитывающих детей, многогранна", - сказал Валерий Ковальков.

Поддержка семьи является национальным приоритетом. При этом особое внимание уделяется многодетным семьям. "Наблюдается очень хороший тренд по увеличению количества многодетных семей. За период с 2009-го по 2019 год их количество выросло на 69%", - отметил замминистра.

Все обязательства государства по социальным выплатам выполняются полностью и своевременно. Назначается семейный капитал, которым семьи могут воспользоваться досрочно для улучшения жилищных условий, получения медицинских либо образовательных услуг.

"Меры поддержки будут продолжаться и по госпрограмме "Здоровье народа и демографическая безопасность". На текущую пятилетку только на подпрограмму "Семья и детство" заложено Br2 млрд. Это без выплаты семейных пособий. А если с пособиями, то порядка Br18 млрд", - добавил Валерий Ковальков.

Во время мероприятия планируется обсудить важнейшие вопросы, касающиеся семьи в современном мире, рассмотреть предложенные изменения и дополнения в Конституцию относительно брака и семьи. Особое внимание будет уделено деятельности Следственного комитета по защите семьи и детей, а также роли религиозных организаций в сохранении здоровых семейных отношений и традиционных ценностей.

В обсуждении участвуют представители государственных органов, общественных объединений, разных конфессий Беларуси.-0-

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