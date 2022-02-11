Круглый стол о сохранении традиционных ценностей, укреплении семьи и брака проходит в Минске

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Круглый стол на тему "Конституционные гарантии укрепления семьи и брака, сохранения традиционных ценностей", организованный Следственным комитетом и Институтом Следственного комитета, проходит сегодня в "Президент-Отеле" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Следственный комитет в силу своей компетенции занимается расследованием преступлений, связанных в том числе с семейными отношениями. Но не только расследование уголовных дел, а также профилактика правонарушений и преступлений, связанных с семейным укладом, - отметил заместитель председателя Следственного комитета Сергей Аземша. - В преддверии референдума, на котором народ выскажется о конституционных преобразованиях, мы бы хотели заострить общественное внимание на тех традиционных ценностях, которые сформированы в нашем менталитете, о необходимости обеспечения, укрепления их в качестве мер профилактики преступлений. Речь идет о семейном насилии, защите интересов детей - имеются в виду преступления, связанные с неуплатой алиментов и многие другие. В принципе семья - это главная гарантия воспитания нормального человека, который ведет себя в соответствии с законодательством, не нарушает законы".

Во время мероприятия планируется обсудить важнейшие вопросы, касающиеся семьи в современном мире, рассмотреть предложенные изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь в части, посвященной браку и семье. Особое внимание будет уделено деятельности Следственного комитета по защите семьи и детей, а также роли религиозных организаций в сохранении здоровых семейных отношений и традиционных ценностей.

В обсуждении принимают участие представители государственных органов, общественных объединений, различных религиозных конфессий Беларуси.

Как добавили в СК, тема мероприятия выбрана неслучайно. "Белорусский народ стоит на пороге значимого общественно-политического события - проведения республиканского референдума. Внесение изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь вызвано жизненной необходимостью. События 2020 года показали, что мир и стабильность не просто красивые понятия, а ценности, которые важно сохранить и приумножить как на уровне государства, так и семьи. Важны преемственность поколений, единение родителей и детей, бабушек и дедушек, близких и родственников. Стабильность в обществе начинается с крепкой и сплоченной семьи. В связи с этим проведение круглого стола особенно актуально, ведь предложенные изменения и дополнения в Основной закон затрагивают в том числе правовые нормы, посвященные браку и семье. Предлагается закрепить важнейшие гарантии укрепления семьи и брака, наши традиционные ценности, - подчеркнули в ведомстве. - Убеждены, что конструктивный диалог и тесное сотрудничество помогут противостоять возникающим вызовам и угрозам, только вместе мы сохраним нравственные устои белорусского народа на благо процветающей страны".-0-

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