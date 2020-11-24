24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ковидные надбавки за октябрь получили более 71 тыс. работников здравоохранения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Минздрава.

Сообщается, что на платформу "COVID-содействие" поступил ряд вопросов, касающихся оплат для тех медицинских работников, которые работают с COVID-19. В Минздраве проинформировали, что за октябрь более 71 тыс. работников здравоохранения получили надбавки. Выплата полагалась не только врачам и медсестрам, но и санитаркам, медицинским дезинфекторам, водителям, лифтерам и другим.

Средний размер фактически выплаченной врачам надбавки составил Br1800-Br700, средним медицинским работникам - Br1000 - Br400, иным работникам Br500 - Br300.

По состоянию на ноябрь на выплату ковидных надбавок медработникам выделено Br422,4 млн консолидированного бюджета: Br405,7 млн из местных бюджетов и Br16,7 млн - республиканского.

Руководителям учреждений, где возникли вопросы, даны разъяснения о том, как выплачиваются средства специалистам, работающим в приемных отделениях, лабораториях. Минздрав и далее продолжит методологическую помощь бюджетным организациям и работникам здравоохранения, работающим в условиях COVID-19.-0-