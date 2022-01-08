Красный, черный, зеленый: медики рассказали, как правильно выбирать виноград

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из выпусков передачи "Жить здорово" ведущие рассказали о том, какой виноград полезнее с медицинской точки зрения: красный, черный или зеленый.

Сегодня на прилавках магазинов представлено большое разнообразие сортов винограда. Всего в мире их существует около 16 тысяч. Важно понимать, что при выборе этой ягоды, стоит ориентироваться не только на свои вкусовые предпочтения.

Елена Малышева вместе со своим соведущим Германом Шаевичем поделилась с телезрителями сведениями о том, какую пользу и какой вред могут принести сладкие плоды разного цвета. Также они рассказали, как правильно выбирать, хранить и употреблять виноград.