14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременное отключение электроэнергии произошло в Национальном аэропорту Минск. Причиной стали неполадки на оборудовании, принадлежащем воздушной гавани, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник информационно-аналитического отдела ГПО "Белэнерго" Александр Мальков.

13 сентября в 22.30 диспетчерские службы "Минскэнерго" зафиксировали отклонения от нормальной работы высоковольтных линий, питающих подстанцию "Аэропорт". "Со стороны Минских электрических сетей обеспечивалось надежное и бесперебойное внешнее электроснабжение подстанции. Отключения электроэнергии в Национальном аэропорту связаны с неполадками на оборудовании, принадлежащем аэропорту", - сказал Александр Мальков.

По его словам, энергетики "Минскэнерго" выезжали на место и осматривали состояние своего оборудования на подстанции "Аэропорт". "Наши специалисты были готовы оказать помощь энергослужбе Национального аэропорта, но таких запросов к нам не поступало", - отметил начальник информационно-аналитического отдела.

Официальный представитель Национального аэропорта Минск Ромина Саматханова уточнила, что отключение электричества произошло в 22.05 по техническим причинам и продолжалось 45 минут. "Все это время работа аэропорта и все операционные процессы поддерживались с помощью автономных источников питания и аварийного освещения в здании аэровокзального комплекса. Система посадки и другие системы жизнеобеспечения работали в штатном режиме, бесперебойно. На прилет никаких ограничений не было, аэропорт принимал самолеты", - рассказала она.

Что касается вылета самолетов, то на время отключения электроэнергии образовалось пять задержек. "Но они были не существенными и не превысили 30 минут. В 22.50 электричество было восстановлено и аэропорт начал работу в штатном режиме", - добавила Ромина Саматханова.-0-