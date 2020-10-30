Кратковременные дожди и до +11°С ожидается в Беларуси 31 октября

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30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и до 11 градусов тепла ожидается в Беларуси 31 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет преобладать облачная погода. На большей части страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.
Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, днем - 6-11 тепла.-0-