27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 28 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов выше нуля, днем - 24-30 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды на неделю