Кратковременные дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 5 ноября

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди, порывистый ветер и до 16 градусов тепла ожидается в Беларуси 5 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется южный, юго-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, днем в отдельных районах - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, днем - 10-16 градусов тепла.-0-

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