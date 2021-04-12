Кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 13 апреля

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди ожидаются местами по Беларуси 13 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник ожидается переменная облачность. По восточным, а утром и днем и по западным районам страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный 4-9 м/с, днем по западу с порывами до 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, в отдельных районах - от нуля до плюс 2. Днем будет 13-19 градусов тепла, по западу страны - плюс 6-12.-0-

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