Крещенские купания в минус. Замораживающие фото

Сотрудники МЧС по традиции провели крещенское купание на Цнянском водохранилище

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/.У православных есть традиция: на Крещение, 19 января, самые стойкие и крепкие в вере омываются в освященном водоеме. В условиях суровой зимы - экстремальное действо. Однако в этом году желающие окунуться лишились и мороза, и ледяной купели. Фотоподборка БЕЛТА покажет, как это делали в настоящие холода... Аж до мороза по коже.

Традиционное крещенское купание на водохранилище Вяча в Минском районе. Фото Виктора Толочко

Ученица 4-го класса витебской СШ №31 Аня Щеглова загорает на снегу. Фото Александра Хитрова

Александра Герасименя приняла участие в крещенском купании у Всехсвятской церкви в Минске. Фото Наталии Абложей

Праздник Крещения у Всехсвятской церкви в Минске. Фото Андрея Покумейко

Сотрудники МЧС по традиции провели крещенское купание на Цнянском водохранилище. Фото Наталии Абложей

Солдаты и офицеры в праздник Крещения Господнего окунулись в водохранилище возле деревни Задомля. Фото Виктора Толочко

Традиционные крещенские купания прошли в Минске у Всехсвятской церкви. Фото Андрея Покумейко

Традиционное крещенское купание прошло вечером 18 января на водохранилище Вяча в Минском районе. Фото Андрея Покумейко

Сотрудники МЧС по традиции провели крещенское купание на Цнянском водохранилище. Фото Наталии Абложей

Наталья и Анна Грачёвы из Жлобина. Обрядовый праздник "Крещение - Колядам прощение"на территории памятника природы республиканского значения "Источник Голубая криница" в Славгородском районе. Фото Олега Фойницкого

Фото Наталии Абложей

На снимке: Тимур Наранов. Витебский район. Фото Александра Хитрова

Крещенское купание в Комсомольском озере. Фото Оксаны Манчук

Празднование Крещения на Цнянском водохранилище. Фото Геннадия Жинкова

По давней традиции на Крещение воины 5-й отдельной бригады специального назначения совершили обряд погружения в прорубь. Фото Рамиля Насибулина

Настоятель храма Св. Праведной девы Иулиании Ольшанской священник Виталий Зубко. Фото Леонида Щеглова

Водолаз спасательной станции "Юбилейная" Денис Филиппович. Фото Леонида Щеглова

Военнослужащие Сил специальных операций на праздник Крещения Господня совершили омовение в водоеме у Свято-Елизаветинского монастыря. Фото Рамиля Насибулина

Крещенское купание в Логойском районе. Фото Андрея Покумейко

Настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного монастыря игуменья Гавриила окропляет прихожан освященной водой. Фото Леонида Щеглова

Сотрудники МЧС по традиции провели крещенское купание на Цнянском водохранилище

Дмитрий Козырев с дочерью Алиной. Фото Оксаны Манчук

Фото БЕЛТА