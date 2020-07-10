Кривенцов: любой негатив в стране необходимо пресекать на корню

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любой негатив в стране необходимо пресекать на корню, заявил корреспонденту БЕЛТА заместитель командира 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады гвардии подполковник Денис Кривенцов.

"Как гражданин своей страны и как простой обыватель, я поддерживаю те меры, которые принимаются правоохранительными органами. Потому что любой здравомыслящий человек может самостоятельно оценить все происходящее. На улицы выходят определенные люди, которые пытаются расшатать ситуацию в нашей мирной и миролюбивой стране. Такими маленькими попытками они пытаются дестабилизировать ситуацию. Сегодня они постояли, покричали, завтра будут более активно действовать и так далее. Все мы смотрим телевизор, читаем интернет и видим, как ситуация развивалась у соседей. Все начиналось с малого, а потом - кровь, убийства. Так что весь этот негатив надо пресекать на корню, даже, может быть, и жесткими мерами", - сказал Денис Кривенцов.

По его словам, нужно уметь делать свой выбор цивилизованно. "Мы живем в 21-м веке, в демократическом обществе. Если кто-то чем-то не доволен - приходите на выборы, голосуйте за того или иного кандидата", - отметил замкомандира.

Денис Кривенцов подчеркнул, что за годы независимости страна прошла большой путь. "У меня многодетная семья, и мы рады, что живем в Беларуси. Импонирует отношение главы государства к многодетным семьям. Я получил льготный кредит, построил квартиру. Дети получают достойное образование, ходят в различные секции. Мы живем в мирной стране и спокойны за своих детей, которые могут не боясь гулять по вечерам. Мы рады, что у них есть перспективы для развития, возможность найти себя в жизни. Естественно, все и сразу никогда не бывает. Но я считаю, что за эти 25 лет в стране сделано много для народа, для нашей спокойной и уверенной жизни", - добавил он.-0-