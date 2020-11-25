Кривошеев: белорусские журналисты технически и этически готовы противостоять лавине фейков

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские журналисты технически и этически готовы противостоять лавине фейков, заявил председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев во время XIV съезда БСЖ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь и журналистское сообщество не начинали эту эпоху постправды и фейк-ньюс. Нас, по сути, погрузили в эту эпоху. Причем в таком реактивном режиме, особенно с начала текущего очень непростого года. Но к чести белорусских журналистов, в своем большинстве все придерживаются этических стандартов профессии. Все придерживаются норм новой Глобальной хартии журналистской этики, которая была принята в конце прошлого года Международной федерацией журналистов. По сути, это малая этическая конституция для журналистов, для более чем 180 журналистских ассоциаций всего мира", - сказал Андрей Кривошеев.

По его словам, верификация данных, проверка фактов на достоверность - становятся одним из ключевых направлений работы современного журналиста.

"Собственно говоря, анти-фейк становится отдельным жанром журналистики, который, кстати, очень популярен у наших читателей, подписчиков, зрителей, фалловеров, радиослушателей. Поэтому, на мой взгляд, наши коллеги, белорусские журналисты, технически, этически, морально готовы к тому, чтобы противостоять этой лавине фейков, - отметил председатель БСЖ. - Что касается Белорусского союза журналистов, то сегодня на съезде мы рассчитываем значительно укрепить комиссию по этике. И эта комиссия будет помогать, в том числе на уровне республики, для региональных крупных медиахолдингов поддерживать высокие этические стандарты, этическую планку наших белорусских коллег журналистов".

Кроме того, сегодня на съезде БСЖ будет уделено внимание вопросам цифровизации региональных СМИ.-0-