Кривошеев: обновленная Конституция Беларуси - это Конституция зрелого общества

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленная Конституция Беларуси - это Конституция зрелого общества. Такое мнение высказал генеральный директор агентства "Минск-Новости", председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Те изменения и дополнения - это Конституция зрелого общества. Это самое главное. То есть мы уже настолько повзрослели и в смысле политики, и в смысле общественного строительства, и договора между государством, обществом и бизнесом, что можем без оглядки, без подражательства выстраивать для себя по обновленному закону жизнь на ближайшие десятилетия", - подчеркнул Андрей Кривошеев.-0-