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Общество
09 февраля 2022, 20:00

Кривошеев: обновленная Конституция Беларуси - это Конституция зрелого общества

Андрей Кривошеев. Фото из архива
Андрей Кривошеев. Фото из архива

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленная Конституция Беларуси - это Конституция зрелого общества. Такое мнение высказал генеральный директор агентства "Минск-Новости", председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Те изменения и дополнения - это Конституция зрелого общества. Это самое главное. То есть мы уже настолько повзрослели и в смысле политики, и в смысле общественного строительства, и договора между государством, обществом и бизнесом, что можем без оглядки, без подражательства выстраивать для себя по обновленному закону жизнь на ближайшие десятилетия", - подчеркнул Андрей Кривошеев.-0-

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