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Общество
09 сентября 2020, 11:31

Кризисный психолог о том, что общего у жертв рекламы и участников цветных революций

Фото из архива
Фото из архива

9 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Люди довольно часто и легко признают, что стали жертвами рекламы. Вместе с тем практически никто не хочет признавать, что он стал жертвой деструктивных политтехнологий, хотя они, как и реклама товаров и услуг, во многом основаны на одних и тех же приемах социальной психологии. На это в беседе с корреспондентом БЕЛТА обратил внимание руководитель российского Центра кризисной психологии Михаил Хасьминский.

"Социальная психология, которую ставят на услужение тем, кто разваливает, разрушает, достаточно серьезная наука. Она может влиять сильнее, чем атомное оружие, - отметил Михаил Хасьминский. - В данном случае социальная психология выступает чисто как манипуляция большими группами людей. Хотя многие и возражают: это кем-то другим манипулировали, а я сделал выбор осознанно. Но маркетинг - это ведь тоже социальная психология. Все мы подвержены рекламе, маркетинговым приемам. И когда тобой начинают манипулировать, неважно, кто это, рекламщик или политтехнолог, они заранее придумывают всякие фишечки и возбуждают эмоции человека. А потом тебя в этом эмоциональном состоянии толкают в самое пекло, где ты получаешь то, что в принципе получишь от любой спецслужбы мира, примеров тому море. И в результате ты строишь обиженные губки и говоришь: "А почему так жестко?" А что ты там делал? Да, большей частью страдают зеваки, но зевакам там тоже нечего делать, потому что, согласно приемам социальной психологии, активисты прячутся именно за зевак. Не нужно ходить там, где опасно".

Специалист убежден: произошедшее в Беларуси - это технология цветных революций. "Конечно, по всем признакам это попытка манипулирования массами, чтобы достичь определенных политических целей, - подчеркнул он. - В Беларуси, соответственно, была попытка цветной революции. И в какой-то степени эти технологии манипуляции универсальны".

По словам Михаила Хасьминского, технологий манипуляции человеком множество, обо всех их невозможно рассказать кратко - о них написаны большие серьезные труды. Но что-то, чтобы было понятно, можно спроецировать на систему семейных отношений. "Всегда можно возбудить недовольство кем бы то ни было. Свекровь может настроить своего сына против невестки, постоянно акцентируя внимание на ее недостатках, - провел параллель специалист. - Я как психолог скажу: обычно мужчинам или женщинам, имеющим по два-три брака, каждый раз из-за своего инфантильного сознания кажется, что если поменять супруга, то в итоге все будет хорошо. А по-настоящему нужно менять себя. Нужно трудиться, что-то делать, чтобы это приводило к чему-то созидательному. Конечно, есть инфантильные люди, безответственные, которые всегда считают, что кто-то им должен что-то сделать, но это свойство детей. Обычно с возрастом люди перестают так думать, но у некоторых это затягивается. Поэтому каждый раз у них кто-то виноват".

Еще одну параллель специалист провел между квартирой человека и страной. "Давайте посмотрим, видно же на записях, как молодые люди разбегаются от ОМОНа: для них же это вообще игра, как будто не доиграли в войнушку, они даже не понимают степень опасности, - продолжил Михаил Хасьминский. - А вот если их остановить и спросить: а что вы сделали для этой страны, что построили, чтобы потом разваливать? Давайте вы свою квартиру развалите. У вас там все убрано? Нет, не все. Ну так давайте подожгите ее тогда. Он скажет: нет, мне квартира нужна, надо где-то жить. Или по-другому: давайте так, вы мне квартиру, а я вам потом посмотрю, что дать взамен. Скажут: нет, надо равноценную или даже лучше. То есть когда касается кого-то лично, все думают о том, чтобы не прогадать. Подождите, а зачем же вы тогда пожар устраиваете в стране? И к чему это может привести? Давайте подумаем о последствиях, мы же серьезные, вменяемые, ответственные люди. И вот если мы об этом подумаем, то поймем, что можно менять ситуацию в стране, но созидательно. Никогда еще ни одна революция не приводила к позитивным последствиям. Давайте вспомним: Югославия, Сирия, Ирак, Ливия, Украина. Кто скажет, что где-то теперь стало хорошо?"

По словам специалиста, в деструктивные действия с помощью соответствующих технологий можно вовлечь человека в любом возрасте, не только молодежь, хотя именно она наиболее подвержена влиянию. "Вот в хорошее вовлечь очень сложно: нужен организатор, нужна харизма, нужно много чего вложить, чтобы люди пошли что-то делать. Те, кто со мной не согласен, пожалуйста, возьмите почитайте методички Джина Шарпа", - посоветовал Михаил Хасьминский.

Он еще раз подчеркнул: деструктивные политтехнологии, как и рекламные приемы, затрагивают эмоции человека. "Он оказывается взвинчен, на эмоциях, которые определяют его поведение. А у взрослого всегда поведение должны определять разум, мировоззрение, просчет последствий", - заключил специалист.-0-

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