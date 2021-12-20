Кроткова: несмотря на пандемию, оказание высокотехнологичной медпомощи не прекращалось ни на секунду

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси оказание высокотехнологичной медпомощи не прекращалось ни на секунду, несмотря на пандемию коронавируса, заявила первый заместитель министра здравоохранения Елена Кроткова во время посещения РНПЦ детской хирургии, передает корреспондент БЕЛТА.

Несмотря на пандемию, оказание медицинской помощи постоянно совершенствовалось, улучшалась материально-техническая база. "Задача была - оказать весь объем помощи, необходимой пациентам с ковидной инфекцией", - подчеркнула Елена Кроткова. Сейчас, по ее словам, заболеваемость COVID-19 снижается, коечный фонд постепенно перепрофилируется в нормальный режим работы. На сегодня только 16,4% коек задействовано для оказания помощи пациентам с ковидной инфекцией.

"Второй важный аспект - не сократить объемы специализированной помощи, и, нужно сказать, это удалось. Специализированная плановая помощь была приостановлена только частично и только по тем направлениям, которые возможно приостановить без ущерба для состояния здоровья, но вместе с тем минимизированы риски внутрибольничного заражения. Сейчас все РНПЦ работают, все специализированные центры на уровне областей, регионов работают и объемы помощи по сравнению с прошлым годом не то что не уменьшились, а по некоторым направлениям даже увеличились", - добавила первый заместитель министра.

Она подчеркнула, что ни на секунду не прекращалось оказание помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями, острым коронарным синдромом, инсультами, экстренной хирургической патологией, травмами. Кроме того, в этом году много достижений в плане оказания кардиохирургической помощи. Буквально недавно в Могилевской области на базе областной клинической больницы состоялась операция по трансплантации сердца, а непосредственно в РНПЦ "Кардиология" за год проведено более 3,5 тыс. оперативных вмешательств.

Более 12 тыс. пациентам оказана помощь на нейрохирургических койках. Продолжались операции по эндопротезированию тазобедренных, коленных суставов. В Минском НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии выполнили более 8 тыс. операций, за январь - ноябрь проведено 437 трансплантаций, в том числе 83 трансплантации печени, 304 - почек, пять - легких и две - поджелудочной железы.

Не прекращалась плановая и экстренная работа и в РНПЦ детской хирургии. "Проведен ряд уникальных операций, которые можно считать единственными в мире", - отметила Елена Кроткова.

Она обратила внимание, что "медицинские работники демонстрируют единение своих усилий во благо развития здравоохранения, во благо сохранения здоровья", что особенно важно в Год народного единства.-0-