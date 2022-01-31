Кроткова: в Беларуси детей с COVID-19 на ИВЛ нет

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси детей с COVID-19 на ИВЛ на сегодня нет. Об этом рассказала журналистам первый заместитель министра здравоохранения Елена Кроткова, передает корреспондент БЕЛТА.

Дети болеют в легкой форме, но есть и госпитализированные. Причем число госпитализаций детей в связи с ростом заболеваемости по стране увеличилось, отметила Елена Кроткова. На 28 января по стране в больницах находились 696 несовершеннолетних, трое были в реанимации. На ИВЛ в связи с дыхательной недостаточностью нет.

Коек в стране для детей достаточно, добавила Елена Кроткова.

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