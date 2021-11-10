Круглый стол о миграционной ситуации проходит в Совете Республики

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Круглый стол о миграционной ситуации на белорусско-польской границе проходит в Минске под председательством спикера Совета Республики Натальи Кочановой, передает корреспондент БЕЛТА.
Мероприятие организовано членами Совета Республики и Белорусским союзом женщин.
"ООН объявила 2021-й Международным годом мира и доверия, - отметила журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец. - Кто, как не мы, женщины, со свойственным нам милосердием и состраданием, может обратиться к мировому сообществу по вопросу гуманитарной катастрофы, которая происходит сейчас на границе Беларуси и Польши?"
Сенатор подчеркнула: "Хотелось бы, чтобы Евросоюз, официальные власти Польши услышали наш голос, призывы женщин к тому, чтобы прекратить проводимую ими политику, наконец начать переговорный процесс и по-человечески решить этот гуманитарный кризис".-0-