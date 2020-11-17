Крупнейшие соцсети подвергли цензуре фотоматериалы о коллаборантах под БЧБ-флагами времен войны

17 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Крупнейшие западные социальные сети заблокировали аккаунты белорусских журналистов с фотоматериалами о коллаборантах под БЧБ-флагами. Об этом рассказал председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев сегодня на экспертно-медийном форуме "Информационная безопасность Союзного государства: современные вызовы и новые технологии", передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень недобросовестно работают модераторы крупнейших социальных сетей, пабликов коммуникаторов и хостингов, таких как Facebook, Telegram, Instagram и YouTube, - сказал Андрей Кривошеев. - Наши российские коллеги подвергаются этому в той же мере, но вот с этим столкнулись и белорусские журналисты. Самые популярные аккаунты в Facebook наших коллег были забанены за иллюстрацию абсолютно достоверных фотоматериалов, которые описывают коллаборацию националистов под символикой БЧБ с гитлеровцами во время оккупации Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Наши аккаунты удаляли за демонстрацию таких изображений. Так же, как удалились Telegram-каналы и популярные паблики в других социальных сетях".

Председатель Белорусского союза журналистов также констатировал, что в отличие от Беларуси, в большинстве стран Европы не стесняются блокировать или маркировать посты, которые на их взгляд являются фейковыми, соответствующими символами, знаками и атрибутикой.-0-