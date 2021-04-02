Крутой прокомментировал заявление Госдепа США по поводу санкций в отношении белорусских предприятий

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой прокомментировал недавние заявления Госдепартамента США по поводу санкций в отношении белорусских предприятий. Ситуация будет изучена на уровне правительства Беларуси, сообщил он журналистам во время торжественного собрания "Союзное государство: открывая новые возможности", передает корреспондент БЕЛТА.

"Это свежие заявления. Так уж сильно глубоко мы их не изучали. Я так понимаю, просто у коллег подошел уже срок. Обычно в марте-апреле они рассматривают такие решения и сейчас анонсировали их, по крайней мере, на уровне отдельных официальных лиц. Считаю, на уровне правительства нашей республики эта ситуация будет изучена. В случае необходимости какие-то вещи будут доложены Президенту, и обязательно будут какие-то меры реагирования в случае, если эта угроза станет какой-то реальностью", - сказал Дмитрий Крутой.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс 31 марта заявил, что Госдеп намерен рекомендовать Минфину не продлевать приостановку санкций против девяти предприятий нефтехимической отрасли Беларуси, срок действия которой истекает 26 апреля 2021 года. Министерство финансов США частично сняло санкции с девяти белорусских предприятий нефтехимической отрасли в октябре 2015 года. До 2018 года это решение пересматривалось раз в полгода, в прошлом году режим приостановки санкций был продлен на год, затем еще на полтора года.

Ограничения были сняты с концерна "Белнефтехим" и его представительств, открытых акционерных обществ "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан", "Полоцк-Стекловолокно" и УП "Белорусский нефтяной торговый дом".

Сегодня во Дворце Республики в Минске проходит торжественное собрание "Союзное государство: открывая новые возможности", посвященное Дню единения народов Беларуси и России. В мероприятии участвуют руководители республиканских органов госуправления, Постоянного комитета Союзного государства и его представительства в Минске, общественных объединений и др. К мероприятию в онлайн-формате подключены студии в Москве.-0-

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